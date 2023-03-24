Отставка Нагельсманна вызвала недоумение у игроков «Баварии»

Многие игроки «Баварии» были удивлены тем, что руководство клуба уволило Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, многие игроки «Баварии» выразили недоумение кадровым решением, при том, что у ряда игроков были с Нагельсманном сложные отношения. Сам тренер также был не готов к этой новости.

Ранее сообщалось, что Нагельсманна может заменить бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

После 25 туров «Бавария» с 52 очками занимает второе место в бундеслиге, на одно очко отставая от дортмундской «Боруссии». 1 апреля команды сыграют между собой в матче 26-го тура.