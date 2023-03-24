Сергей Балахнин: Ирак будет играть слабее, чем Иран

«То, что будет домашний матч, сыграет большую роль. И все-таки соперник будет слабее, чем Иран. Тем не менее, мы видели, как наши играли с Узбекистаном и с Киргизей — тоже было неубедительно. Давать прогнозы сейчас, когда команда ищет игру, нет стабильности, когда собрались за два дня… И это при том, что это одни из лучших футболистов наши страны. Они собираются и играют «с листа» — это непросто», — сказал Балахнин «Газете.Ru».

В четверг сборная России на выезде сыграла вничью с Ираном — 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. У российской команды отличился Антон Миранчук, за Иран забил Мехди Тареми. В воскресенье, 26 марта, сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Ирака.