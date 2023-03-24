Сборная Колумбии сыграла вничью с Южной Кореей, Карраскаль забил дебютный гол за команду

Гол полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля помог сборной Колумбии сыграть вничью в товарищеском матче с командой Южной Кореи. Встреча в Ульсане завершилась со счетом 2:2.

После первого тайма хозяева поля выигрывали 2:0 благодаря дублю Сон Хын Мина (10-я и 45+2 минута). В начале второго тайма, на 46-й минуте Хамес Родригес отыграл один гол, а на 49-й минуте Карраскаль получил мяч в центре штрафной соперника и отправил его в нижний угол ворот, сравняв счет (2:2).

До этого на счету Карраскаля было две голевые передачи в трех матчах за сборную Колумбии.