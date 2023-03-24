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«Спартак» продает билеты на матч с «Ахматом» по 100 рублей

Акция посвящена сотне забитых мячей Квинси Промесом.
24 марта 2023 17:14
автор: Александр Евграфов

Билеты на матч 21-го тура Российской премьер-лигой между «Спартаком» и «Ахматом» будут стоить 100 рублей, сообщается на сайте «Спартака».

Акция посвящена 100 голам Квинси Промеса.

«Акция на наш следующий домашний матч с «Ахматом». Всем места №10 и места на десятых рядах всех секторов (за исключением премиальных) стоят 100 рублей», - говорится в сообщении. Футбольный клуб напомнил, что для доступа на стадион понадобится карта болельщика (Fan ID).

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится в субботу, 1 апреля. Игра начнется в 16:30 мск на стадионе «Открытие Банк Арена».

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