«Это подарок». Завершивший карьеру Озил назвал Роналду лучшим игроком всех времен

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил, объявивший о завершении карьеры, высказался о экс-партнере по испанскому клубу Криштиану Роналду.

«Для меня он лучший игрок всех времен. Мы оба очень хорошо понимали друг друга на поле, было идеально. Я пасовал, он забивал. Пасовать игроку, который почти никогда не промахивался, – это подарок», - сказал Озил испанским журналистам.

Напомним, что Озил играл вместе с Роналду в «Реале» с 2010 по 2013 год, за это время немец по разу выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок Испании.