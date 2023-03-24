Зинченко заявил, что больше ничего не хочет слышать о России

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу» заявил о своем отношении к России.

«Благодарен футбольному клубу «Уфа» за все, что они для меня сделали, но не хочу больше ничего слышать об этой стране», - сказал футболист английской прессе.

В «Уфе» Зинченко выступал с февраля 2015 по июль 2016 года, после чего перешел в «Манчестер Сити» за 2,25 млн евро. 26-летний украинец стал игроком «Арсенала» перед началом текущего сезона.

За российскую команду Зинченко провел 33 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.