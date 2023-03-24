ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Поправки в правила проведения футбольных матчей вступят в силу с 1 июля

Судьи учли опыт чемпионата мира в Катаре 2022 года.
24 марта 2023 19:26
автор: Александр Евграфов

Изменения в правила проведения футбольных матчей вступят в силу 1 июля 2023 года, сообщается на сайте Международного совета футбольных ассоциаций.

В соответствии с новыми правилами, вратари во время пенальти не должны должны демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».

Также изменена система учета времени тайма или всей игры в целом. В частности, празднование голов теперь будет отдельно учитываться при решении о количестве добавленного времени.

Судьи также учли опыт чемпионата мира в Катаре. Теперь правила больше не требуют отменять гол, если в момент взятия ворот на поле были лишние игроки, не повлиявшие на ход матча.

Подобная ситуация произошла в финале чемпионата мира, когда аргентинский нападающий Лионель Месси на 108-й минуте сравнял счет (3:3), но в этот момент из технической зоны на поле выбежали еще два игрока команды. В соответствии с действующими правилами, судья мог не засчитать этот гол.

УЕФА намерен обсудить вопрос исключения сборной Белоруссии из отборочного цикла Евро-2024
Более ста депутатов Европарламента требуют исключения сборной Белоруссии.
24.03.2023 19:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сергей Юран: Сборная России никак победить не может
Российский тренер Сергей Юран прокомментировал товарищеский матч сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.
24.03.2023 19:42
Футбол
Поправки в правила проведения футбольных матчей вступят в силу с 1 июля
Судьи учли опыт чемпионата мира в Катаре 2022 года.
24.03.2023 19:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Барселоне» надеются, что Араухо сможет принять участие в матче с «Реалом»
В «Барселоне» надеются, что Араухо сможет принять участие в матче с «Реалом»
Ранее футболист получил повреждение.
24.03.2023 19:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
«ПСЖ» хочет приобрести форварда «Милана» Леау на замену Месси
«ПСЖ» хочет приобрести форварда «Милана» Леау на замену Месси
Аргентинец может покинуть клуб на правах свободного агента.
24.03.2023 18:42
Футбол
автор: Сергей Иванов
Нагельсманн будет получать зарплату в «Баварии», пока не найдет новую команду
Официально клуб не подтверждал увольнение.
24.03.2023 18:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Наполи» предложит Спаллетти двухлетний контракт и зарплату в 4 млн евро в год
«Наполи» предложит Спаллетти двухлетний контракт и зарплату в 4 млн евро в год
Стороны начнут обсуждать контракт в ближайшее время.
24.03.2023 18:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Зинченко заявил, что больше ничего не хочет слышать о России
Хавбек перебрался в Англию из РПЛ.
24.03.2023 17:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Это подарок». Завершивший карьеру Озил назвал Роналду лучшим игроком всех времен
«Это подарок». Завершивший карьеру Озил назвал Роналду лучшим игроком всех времен
Футболисты вместе были в «Реале».
24.03.2023 17:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» продает билеты на матч с «Ахматом» по 100 рублей
Акция посвящена сотне забитых мячей Квинси Промесом.
24.03.2023 17:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика