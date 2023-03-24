Поправки в правила проведения футбольных матчей вступят в силу с 1 июля

Изменения в правила проведения футбольных матчей вступят в силу 1 июля 2023 года, сообщается на сайте Международного совета футбольных ассоциаций.

В соответствии с новыми правилами, вратари во время пенальти не должны должны демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».

Также изменена система учета времени тайма или всей игры в целом. В частности, празднование голов теперь будет отдельно учитываться при решении о количестве добавленного времени.

Судьи также учли опыт чемпионата мира в Катаре. Теперь правила больше не требуют отменять гол, если в момент взятия ворот на поле были лишние игроки, не повлиявшие на ход матча.

Подобная ситуация произошла в финале чемпионата мира, когда аргентинский нападающий Лионель Месси на 108-й минуте сравнял счет (3:3), но в этот момент из технической зоны на поле выбежали еще два игрока команды. В соответствии с действующими правилами, судья мог не засчитать этот гол.