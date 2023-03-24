УЕФА намерен обсудить вопрос исключения сборной Белоруссии из отборочного цикла Евро-2024

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит вопрос отстранения сборной Белоруссии из отборочного цикла чемпионата Европы 2024, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу УЕФА Александера Чеферина.

По данным источника, в распоряжении редакции оказалось письмо Чеферина к членам Европарламента, в котором он информирует депутатов, что исполком УЕФА намерен обсудить вопрос 4 апреля. Ответ дан в ответ на требования более ста депутатов об исключении сборной Белоруссии из-за позиции страны по Украине.

Сборной Белоруссии разрешено принимать участие в турнирах УЕФА, однако команда обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей. 25 марта в рамках отборочного турнира должен состояться матч против команды Швейцарии.