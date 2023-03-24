Увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 млн евро

Сегодня, 24 марта, «Бавария» уволила Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера. Его место занял немецкий специалист Томас Тухель.

По данным зарубежной прессы, 35-летний Нагельсманн должен получить за досрочное прекращение сотрудничества около 27 млн евро, так как его договор действовал до 2026 года.

Ранее сообщалось, что мюнхенский гранд будет платить Нагельсманну зарплату, пока он не найдет новое место работы.

Напомним, Юлиан Нагельсманн начал работу в «Баварии» летом 2021 года. В нынешнем сезоне его команда провела 37 матчей, одержала 27 побед и потерпела 3 поражения. Еще в 7 матчах мюнхенцы сыграли вничью.