Кан – об увольнении Нагельсманна из «Баварии»: Мы перестали играть в привлекательный футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал, почему клуб решил уволить Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера.

«Мы пришли к выводу, что качество нашей команды – несмотря на прошлогодний титул в Бундеслиге – выходит на первый план все реже и реже.

После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания поставили под сомнение наши цели на этот сезон, но также и наши цели на будущее. Вот почему мы уволили его сейчас», – сказал Кан клубной пресс-службе.

Напомним, 35-летний Нагельсманн начал работу в «Баварии» летом 2021 года. В нынешнем сезоне его команда провела 37 матчей, одержала 27 побед и потерпела 3 поражения. Еще в 7 матчах мюнхенцы сыграли вничью.