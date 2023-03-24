Франция – Нидерланды: Мбаппе впервые выйдет на поле в качестве капитана сборной

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Нидерландов на матч квалификации Евро-2024.

Отметим, что нападающий Килиан Мбаппе выведет «трехцветных» на поле с капитанской повязкой.

Франция: Маньян, Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес, Чуамени, Гризман, Рабьо, Коман, Коло-Муани, Мбаппе.

Нидерланды: Силлессен, Аке, Ван Дейк, Гертрейда, Тимбер, Тэйлор, Вейналдум, Де Роон, Симонс, Депай, Бергейс.

Напомним, матч Франция – Нидерланды пройдет сегодня, 24 марта и начнется в 22.45 по Москве.