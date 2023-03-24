Черногория обыграла Болгарию в отборочном матче Евро-2024

В первом туре отборочного турнира Евро-2024 сборная Черногории на выезде нанесла поражение команде Болгарии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Никола Крстович.

Таким образом, черногорцы набрали три очка и временно возглавили турнирную таблицу группы G, поскольку остальные встречи первого тура еще не сыграны.

В 22.45 по московскому времени в Белграде пройдет матч еще двух команд в этой группе: Сербия примет Литву.

Евро-2024. Отборочный турнир

Группа G. 1-й тур

Болгария - Черногория - 0:1 (0:0)

Гол: Крстович, 70.