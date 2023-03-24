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Булыкин раскритиковал Карпина за решение не вызывать Дзюбу в сборную России

Тренер и футболист конфликтуют еще со времен совместной работы в «Спартаке».
24 марта 2023 22:43
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин раскритиковал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в национальную команду форварда железнодорожников Артема Дзюбу.

«У Дзюбы хорошая карьера - он продолжает забивать. Я за то, чтобы старые рекорды бились и устанавливались новые. Я бы рассмотрел вариант, чтобы Дзюба поставил свой рекорд. Но это уже дело Карпина, как он к этому отнесется, даст он шанс Артему или нет. На какой-то товарищеский матч Дзюбу можно пригласить и посмотреть на установление этого рекорда», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, в настоящее время в активе Дзюбы 30 мячей за сборную. Ровно столько же у Александра Кержакова, с которым Артем делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной за всю ее историю.

Ранее Карпин заявил, что пока у сборной не будет официальных матчей, он не планирует привлекать к составу игроков старше 30 лет.

26 марта Россия сыграет товарищескую встречу с Ираком в Санкт-Петербурге.

источник: «РБ-Спорт»
Булыкин раскритиковал Карпина за решение не вызывать Дзюбу в сборную России
Тренер и футболист конфликтуют еще со времен совместной работы в «Спартаке».
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