Стало известно, при каких условиях «Барселона» сможет вернуть Месси

Человек из окружения Жоана Лапорты уже длительное время пытается уговорить Лионеля Месси на возвращение в «Барселону». Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, нападающий «ПСЖ» пока не контактировал с главой сине-гранатовых. Он рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Впрочем, если «Барса» решиться вернуть форварда, то ей придется понизить зарплаты полузащитнику Серхио Бускетсу и защитнику Жорди Альбе. Кроме того, сине-гранатовые должны продать ряд игроков, чтоб вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Напомним, Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2005 года. Он покинул клуб, так как не смог продлить контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.