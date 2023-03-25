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Дубль и голевой пас Мбаппе помогли сборной Франции разгромить Нидерланды в домашнем матче

Французская команда забила четыре гола в ворота своего соперника.
25 марта 2023 00:40
автор: Сергей Иванов

Футболисты сборной Франции на своем поле крупно обыграл Нидерланды (4:0) в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий хозяев Килиан Мбаппе, оформивший дубль на 21-й и 88-й минутах, а также отдавший результативный пас на Антуана Гризманна (2). Еще один гол забил Дайо Упамекано (8).

В следующем туре французы отправятся в гости к Ирландии, а Нидерланды у себя примут Гибралтар. Обе игры состоятся 27 марта.

источник: «Советский спорт»
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