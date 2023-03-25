Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги отборочного матча к Евро-2024 с национальной командой Швеции.

Отметим, что «красные дьяволы» разгромили своего соперника со счетом 3:0.

«Сборная добилась отличного результата. Настоящая коллективная победа. Приятно, что на поле была отличная атмосфера, такая же была на скамейке запасных. Я счастлив, что Кевин де Брюйне победил в своем дебютной встрече в качестве капитана. Все футболисты довольны результатом», – приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Напомним, что следующий матч отборочного раунда к Евро-2024 сборная Бельгии проведет с национальной командой Германии. Встреча назначена на 28 марта.