«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Челси» Ковачича 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения хавбека «Челси» Матео Ковачича. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что лондонский клуб пока не вступал с хорватом в переговоры по продлению контракта, который истекает летом 2024 года.

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают воспользоваться ситуацией и переманить 28-летнего игрока к себе в команду. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Добавим, что Ковачич присоединился к «Челси» в августе 2018 года. С тех пор за «пенсионеров» он провел 211 матчей, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.