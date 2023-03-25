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Спаллетти рассказал, как он убедил президента «Наполи» подписать Кварацхелию

Грузин проводит фантастический дебютный сезон в Италии.
25 марта 2023 08:26
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признался, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис отказывался приобретать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«Мы разговаривали по ночам, прежде чем подписать их обоих, потому что я работал в России раньше, я звонил туда некоторым друзьям, чтобы узнать немного больше о Кваре. Де Лаурентис скептически относился к различиям между их лигами и Серией А, но в наши дни границы в футболе стали тоньше», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, Кварацхелия перешел в «Наполи» из казанского «Рубина» транзитом через батумское «Динамо».

В текущем сезоне грузин провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

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