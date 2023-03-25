«Позор итальянского футбола»: Кассано жестко прошелся по «Роме» Моуринью

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о работе Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы».

«Стычки, жестикуляции, словесные выпады... О чем мы говорим? В каждом матче мне приходится наблюдать, как на поле выбегает вся их скамейка запасных. Это позор итальянского футбола. Клуб мог финишировать вторым, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как пришел, он шел от плохого к худшему. «Лацио» пытался сделать все возможное, чтобы реализовать свой игровой план, тогда как «Рома» и Дибала выглядели жалко», - приводит слова ветерана итальянская пресса.

Напомним, после 27 туров «Рома» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

В последнем матче «волки» в римском дерби уступили «Лацио» (0:1).