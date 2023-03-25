Нападающий «Динамо» Смолов признался, что хотел бы принять участие в баскетбольном матче

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, какой вид спорта помимо футбола ему интересен.

Отмечается, что 33-летний футболист бело-голубых регулярно смотрит баскетбольные матчи.

«Мне бы хотелось выступить в качестве баскетбольного игрока. Из всех видов спорта я выберу баскетбол. Я смотрю матчи НБА, эта лига мне интересна. Думаю, что в хоккей играть гораздо тяжелее, однако в детстве постоянно катался на коньках», – приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что Смолов присоединился к «Динамо» в январе 2022 года. В текущем сезона за московский клуб он провел 23 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач.