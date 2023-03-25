Модрич выразил желание остаться в «Реале», его контракт истекает уже летом

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Все знают, что мое желание - остаться в «Реале». Верю и надеюсь, что так и будет. Все остальное - слухи и предположения», - приводит слова футболиста итальянская пресса.

Напомним, в текущем сезоне хорват провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

На ЧМ-2022 в Катаре Модрич завоевал бронзовую медаль в составе своей национальной команды.

Действующий контракт игрока с клубом заканчивается 30 июня 2023 года.