Главный тренер сборной Польши назвал причины поражения от Чехии 

Главный тренер Польши Фернанду Сантуш поделился мнением о поражении бело-красных от национальной команды Чехии в отборочном матче к Евро-2024.

Отметим, что очная встреча сборных завершилась со счетом 3:1 в пользу чехов.

«У нашей команды ничего не получилось. Я крайне расстроен исходом матча, так же как и все наши игроки. Нам необходимо поработать над балансом в обороне и атаке. Нужно поменять менталитет сборной, чтобы мы были способны правильно реагировать на такие встречи», – приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

Напомним, что следующий матч квалификации сборная Польши проведет 27 марта с национальной командой Албании.