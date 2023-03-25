Глава Ла Лиги Тебас признался, что хочет увидеть возвращение Месси в «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

Отмечается, что 35-летний игрок покинул стан сине-гранатовых летом 2021 года.

«Мы не может помочь «Барселоне» оформить этот трансфер. Они способны сделать это сами. Я хочу снова увидеть Месси в футболке «Барселоны». Он должен завершить карьеру здесь. Но это не в наших полномочиях. Правила не могут измениться ради того, чтобы он вернулся», – приводит слова Тебаса испанская пресса.

Напомним, что летом 2021 года Месси присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента. В текущем сезоне за парижан он провел 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.