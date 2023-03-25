Ван Гал поставил Роналду выше Месси: Он более командный игрок, а я выбираю команду

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поставил Криштиану Роналду выше Лионеля Месси. Титулованный наставник объяснил свой выбор.

«У Роналду титулов больше, чем у Месси. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок. Так что если придется выбирать, я скорее за команду, чем за отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, в 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, став самым высокооплачиваемым футболистом в мире.