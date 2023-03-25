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Шевченко считает, что Мудрик принесет пользу «Челси»

Экс-футболист призвал набраться терпения.
25 марта 2023 09:41
автор: Артур Гичунцев

Бывший форвард «Челси» Андрей Шевченко прокомментировал решение руководства подписать украинского полузащитника Михаила Мудрика.

По словам экс-игрока, молодой вингер принесет пользу «синим», так как обладает огромным потенциалом. Клубу нужно лишь проявить терпение.

«Челси» купил талантливого и молодого игрока. Это на перспективу. Он только начинает свой путь. И его первый шаг правильный. Он часть амбициозного проекта и находится в хороших руках.

АПЛ обычно требует результат здесь и сейчас, но стоит посмотреть, что будет за эти восемь лет. Посмотрим, что получится в долгосрочной перспективе. Клуб должен терпеливо относиться к нему, верить в его талант», – сказал Шевченко британским СМИ.

Напомним, 22-летний Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера». Сумма сделки составила 70 млн евро. За новую команду украинец провел 7 матчей и отдал 1 голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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