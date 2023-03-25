«Челси» претендует на форварда «Зальцбурга» Шешко 

Нападающий «Зальцбурга» Беньямин Шешко может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт словенского футболиста с австрийской командой рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, «пенсионеры» заинтересованы в услугах 19-летнего игрока и готовы предложить за него 50 миллионов евро.

Добавим, что Шешко выступает за «Зальцбург» с 2019 года. В текущем сезоне за «красных быков» он провел 32 матча, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.