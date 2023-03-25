ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» претендует на форварда «Зальцбурга» Шешко 

Австриец также входит в сферу интересов «Лейпцига».
25 марта 2023 09:45
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Зальцбурга» Беньямин Шешко может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт словенского футболиста с австрийской командой рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, «пенсионеры» заинтересованы в услугах 19-летнего игрока и готовы предложить за него 50 миллионов евро.

Добавим, что Шешко выступает за «Зальцбург» с 2019 года. В текущем сезоне за «красных быков» он провел 32 матча, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Лиона» Дембеле 
Манкунианцы планируют заменить Марсьяля его соотечественником. 
25.03.2023 10:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Самое сложное впереди»: Мбаппе - о победе Франции над Нидерландами
Серебряные призеры ЧМ начали отборочный цикл Евро-2024 с крупного успеха.
25.03.2023 10:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Вейналдум прокомментировал поражение сборной Нидерландов в матче с Францией 
На отборочном цикле к чемпионату Европы 2024 года «трехцветные» обыграли подопечных Рональда Кумана со счетом 4:0.
25.03.2023 10:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роман Павлюченко: Головин не затеряется в АПЛ, это точно
По данным прессы, игроком интересуются «Ньюкасл» и «Вест Хэм».
25.03.2023 10:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Шальке» заявили о желании сохранить полузащитника Крала
Права на чеха по-прежнему принадлежат «Спартаку». 
25.03.2023 09:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» претендует на форварда «Зальцбурга» Шешко 
Австриец также входит в сферу интересов «Лейпцига».
25.03.2023 09:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шевченко считает, что Мудрик принесет пользу «Челси»
Экс-футболист призвал набраться терпения.
25.03.2023 09:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ван Гал поставил Роналду выше Месси: Он более командный игрок, а я выбираю команду
Специалист объяснил свой выбор.
25.03.2023 09:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Глава Ла Лиги Тебас признался, что хочет увидеть возвращение Месси в «Барселону»
По мнению 60-летнего функционера, аргентинский форвард должен завершить свою карьеру в каталонском клубе.
25.03.2023 09:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер сборной Польши назвал причины поражения от Чехии 
В отборочном матче чемпионата Европы 2024 года национальная команда Польши уступила своему сопернику со счетом 1:3.
25.03.2023 09:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика