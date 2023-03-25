В «Шальке» заявили о желании сохранить полузащитника Крала

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, в настоящий момент выступающий в «Шальке» на правах аренды, может продолжить выступать за немецкую команду в следующем сезоне.

Отмечается, что 24-летний игрок был арендован «горняками» летом 2023 года.

«Клуб доволен его выступлением. При нем наша полузащита играет более стабильно. Сделаем все, чтобы сохранить Алекса в нашей команде на следующий год», – приводят слова спортивного директора «Шальке» Петера Кнебеля немецкие СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне за «Шальке» Крал провел 22 матча и отдал одну результативную передачу.