Роман Павлюченко: Головин не затеряется в АПЛ, это точно

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал слухи об интересе к Александру Головину со стороны английских клубов.

По словам экс-игрока, Головин давно адаптирован к европейскому футболу, поэтому может легко сменить команду.

«Никогда не знаешь, как будет лучше. Сложно советовать что-либо уже состоявшемуся футболисту. Но в АПЛ Александр не затерялся бы, это точно», – добавил Павлюченко в беседе с «РБ-Спорт».

Напомним, с 2018 года Головин выступает за «Монако». В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 26-летний россиянин привлек внимание «Ньюкасла» и «Вест Хэма».