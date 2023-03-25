Вейналдум прокомментировал поражение сборной Нидерландов в матче с Францией 

Хавбек сборной Нидерландов Жорджиньо Вейналдум поделился мнением об исходе отборочного матча к Евро-2024 с национальной командой Франции.

Отметим, что очная встреча сборных завершилась разгромной победой французов (4:0).

«Соперник играл так, как планировал, потому что мы позволили ему это сделать. Очень трудно вернуться в игру, когда пропускаешь гол через полторы минуты от начала встречи. Команда сама себе осложнила жизнь», – приводит слова Вейналдума пресс-служба УЕФА.

Добавим, что 27 марта сборной Нидерландов предстоит следующий матч квалификации со сборной Гибралтара.