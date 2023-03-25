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«Самое сложное впереди»: Мбаппе - о победе Франции над Нидерландами

Серебряные призеры ЧМ начали отборочный цикл Евро-2024 с крупного успеха.
25 марта 2023 10:24
автор: Александр Шульгин

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу «трехцветных» над командой Нидерландов в рамках отборочного турнира Евро-2024.

«Мы готовились всю неделю с мыслью, что не можем разочаровать наших болельщиков. Это первый раз, когда мы снова играли на своем поле после чемпионата мира, поэтому мы очень хотели соответствовать тому, что мы показывали там, за исключением финала. Мы очень рады, это успешный первый шаг, но нам все еще предстоит много работы», - приводит слова футболиста французская пресса.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу французов.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал как раз Мбаппе, оформивший дубль на 21-й и 88-й минутах, а также отдавший результативный пас на Антуана Гризманна (2). Еще один гол забил Дайо Упамекано (8).

В следующем туре французы отправятся в гости к Ирландии, а Нидерланды у себя примут Гибралтар. Обе игры состоятся 27 марта.

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