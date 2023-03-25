Уткин назвал Казанского лучшим российским комментатором на данный момент 

Российский журналист Василий Уткин оценил комментаторскую работу Дениса Казанского в отборочном матче к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.

«Италия - Англия. Высочайший уровень комментаторской работы. Казанский безусловно лучший, его не с кем сравнить, пишет Уткин в своих соцсетях.

Добавим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу британцев. За «скуадру адзурру» гол забил Матео Ретеги. В составе команды Гарета Саутгейта забитыми мячами отличились Гарри Кейн и Деклан Райс.