Андрей Талалаев: Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев попрощался с командой и извинился перед болельщиками.

«Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом ФК «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу. Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!», - написал специалист в своих соцсетях.

Напомним, ранее стало известно о том, что Талалаев покинул свой пост. По информации многочисленных СМИ, в клубе не планируют назначения нового наставника до окончания сезона.

После 20 туров «Торпедо» с десятью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.