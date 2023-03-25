ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Сангаре 

За ивуарийцем также следит французский «ПСЖ».
25 марта 2023 11:13
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ливерпуля» планирует приобрести хавбека ПСВ Ибрагима Сангаре. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт ивуарийского игрока с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2026/2027.

По информации источника, мерсисайдцы рассчитывают перехватить 25-летнего игрока у «ПСЖ» и подписать его следующим летом. Согласно порталу Transfermartk его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Добавим, что Сангаре выступает за ПСВ с сентября 2020 года. В текущем сезоне за команду Руд ван Нистелроя он провел 37 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Сангаре 
За ивуарийцем также следит французский «ПСЖ».
25.03.2023 11:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Андрей Талалаев: Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев
Специалист расторг контракт с автозаводцами.
25.03.2023 11:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к мексиканскому вингеру Фульхенсио
Дмитрий Зеленов расставил все точки над «i».
25.03.2023 10:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Уткин назвал Казанского лучшим российским комментатором на данный момент 
Известный блогер остался под впечатлением от работы коллеги на матче сборных Италии и Англии.
25.03.2023 10:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лукаку обошел Мюллера и Кина в списке лучших бомбардиров европейских сборных
Первое место – у Криштиану Роналду.
25.03.2023 10:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Лиона» Дембеле 
Манкунианцы планируют заменить Марсьяля его соотечественником. 
25.03.2023 10:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Самое сложное впереди»: Мбаппе - о победе Франции над Нидерландами
Серебряные призеры ЧМ начали отборочный цикл Евро-2024 с крупного успеха.
25.03.2023 10:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Вейналдум прокомментировал поражение сборной Нидерландов в матче с Францией 
На отборочном цикле к чемпионату Европы 2024 года «трехцветные» обыграли подопечных Рональда Кумана со счетом 4:0.
25.03.2023 10:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роман Павлюченко: Головин не затеряется в АПЛ, это точно
По данным прессы, игроком интересуются «Ньюкасл» и «Вест Хэм».
25.03.2023 10:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Шальке» заявили о желании сохранить полузащитника Крала
Права на чеха по-прежнему принадлежат «Спартаку». 
25.03.2023 09:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика