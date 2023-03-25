«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Сангаре 

Руководство «Ливерпуля» планирует приобрести хавбека ПСВ Ибрагима Сангаре. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт ивуарийского игрока с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2026/2027.

По информации источника, мерсисайдцы рассчитывают перехватить 25-летнего игрока у «ПСЖ» и подписать его следующим летом. Согласно порталу Transfermartk его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Добавим, что Сангаре выступает за ПСВ с сентября 2020 года. В текущем сезоне за команду Руд ван Нистелроя он провел 37 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.