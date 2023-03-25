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Зинченко сожалеет, что Мудрик не перешел в «Арсенал»

В январе нынешнего года украинского форварда у «канониров» перехватил «Челси». 
25 марта 2023 11:28
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился мне о несостоявшемся переходе Михаила Мудрика в команду Микеля Артеты.

Отмечается, что в прошедшее зимнее трансферное окно 22-летний игрок подписал контракт с «Челси».

«К сожалению, он не стал моим партнером по клубу, но это жизнь. Теперь у него долгосрочное соглашение с «Челси» и он должен заботиться лишь о своей карьере, двигаться вперед», – приводит слова Зинченко британская пресса.

Добавим, что с момента своего перехода в «Челси» Мудрик провел семь матчей и отдал одну результативную передачу. «Пенсионеры» заплатили за украинца 70 миллионов евро, не учитывая будущие бонусы.

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