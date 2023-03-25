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Уткин высказался о первой победе Бельгии под руководством Тедеско

Команда экс-наставника московского «Спартака» разгромила Швецию.
25 марта 2023 11:45
автор: Александр Шульгин

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин поделился своими впечатлениями от первого официального матча сборной Бельгии под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«Бельгия впечатлила. Видимо, разговоры о том, что «золотое поколение», так и не выигравшее никакого, самого завалящего золота, ушло и Бельгия пойдет вниз, были не рассуждением, а эмоцией», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, бельгийцы в выездном матче победили Швецию (3:0) в рамках отбора к чемпионату Европы-2024.

Отметим, что в прошедшей встрече три гола забил нападающий Ромелу Лукаку, отличившийся на 35-й, 49-й и 83-й минутах. Дважды игроку Интера ассистировал форвард «Герты» Доди Лукебакио.

Свой следующий матч в группе F бельгийцы проведут 17 июня, сыграв дома с Австрией. Швеция 27 марта у себя примет Азербайджан.

источник: Сайт Василия Уткина
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