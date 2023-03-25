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Шлоттербек заявил, что «Боруссия» способна обыграть «Баварию» в Мюнхене 

По мнению защитника дортмундцев, это приблизит его команду к трофею Бундеслиги. 
25 марта 2023 11:38
автор: Глеб Шевяков

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек поделился мнением о противостоянии с «Баварией» в чемпионате Германии.

Отмечается, что в данный момент «шмели» лидируют в турнирной таблице Бундеслиги (53 очка), набрав на одно очко больше, чем мюнхенцы.

«В чемпионате мы идем лучше, чем «Бавария», мы непобедимы. Это добавляет нам уверенности перед матчем с ними. Если мы продолжим в том же духе, мы способны обыграть их в в Мюнхене. Но стоит учитывать, что соперник мотивирован после того, как потерял лидерство. Наш клуб хочет выиграть титул и возможная победа даст нам хорошие шансы на взятие трофея», – приводит слова Шлоттербека немецкая пресса.

Напомним, что очная встреча «Баварии» и «Боруссии» в чемпионате Германии состоится 1 апреля в Мюнхене.

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