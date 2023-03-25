«Арсенал» намерен расстаться с семью игроками ближайшим летом 

Руководство «Арсенала» рассчитывает продать семерых футболистов в следующее трансферное окно. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Сообщается, что летом 2023 года на продажу будут выставлены Николя Пепе, арендованный «Ниццей» до конца нынешнего сезона, голкипер Алекс Рунарссон, защитники Пабло Мари, Седрик Соареш и Нуно Тавареш, а также хавбеки Самби Локонга и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

Добавим, что помимо семерых игроков «Арсенал» может рассмотреть предложения по Фоларину Балогуну, Кирану Тирни и Робу Холдингу.

В данный момент подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков после 28 матчей.