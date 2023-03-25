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Мудрик – о матче с Англией: Сборная Украины едет за победой

Команда настроена серьезно.
25 марта 2023 13:42
автор: Артур Гичунцев

26 марта сборная Украины сыграет с командой Англии в матче квалификации Евро-2024.

Украинский вингер Михаил Мудрик, выступающий за «Челси», рассказал о настрое команды на грядущую встречу.

«Мы собираемся поехать на «Уэмбли» не только для того, чтобы сыграть матч. Мы едем за победой. Если вы хотите выиграть, то у вас всегда есть шанс. Если ты хочешь сыграть вничью или просто провести матч, то ты никогда не победишь», – заявил Мудрик британским СМИ.

На старте отбора сборная Англии обыграла команду Италии (2:1). Украинцы не сыграли пока ни одной встречи. Поединок с «тремя львами» будет первым для них в текущей квалификации.

источник: «Советский спорт»
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