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«Иногда приходиться платить за то, чтобы остаться собой». Ибрагимович поддержал тренера Конте

Шведский нападающий считает, что право быть самим собой иногда обходиться дорого, но оно того стоит.
25 марта 2023 14:08
автор: Александр Евграфов

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович поддержал тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, который в одном из интервью раскритиковал игроков своей команды.

«Каждый человек работает в своем стиле. Я считаю, что нужно быть собой, но иногда приходится платить за это, потому что это не нравится людям», - цитируют Ибрагимовича британские СМИ.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» было недовольно работой Конте, атмосферой в клубе и намерено отправить его в отставку в ближайшее время. Преемником Конте на посту главного тренера может стать экс-наставник «Баварии» Нагельсманн.

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«Иногда приходиться платить за то, чтобы остаться собой». Ибрагимович поддержал тренера Конте
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