«Иногда приходиться платить за то, чтобы остаться собой». Ибрагимович поддержал тренера Конте

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович поддержал тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, который в одном из интервью раскритиковал игроков своей команды.

«Каждый человек работает в своем стиле. Я считаю, что нужно быть собой, но иногда приходится платить за это, потому что это не нравится людям», - цитируют Ибрагимовича британские СМИ.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» было недовольно работой Конте, атмосферой в клубе и намерено отправить его в отставку в ближайшее время. Преемником Конте на посту главного тренера может стать экс-наставник «Баварии» Нагельсманн.