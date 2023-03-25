Экс-игрок «Баварии»: Нагельсмана уволили из-за отношений с журналисткой

Бывший футболист «Баварии» Маркус Баббель рассказал, почему клуб уволил Юлиана Нагельсмана. По его словам, главный тренер закрутил роман с журналисткой, что повлияло на его отношения с игроками.

«Было отсутствие доверия между командой и тренером, поскольку некоторые футболисты просто не могли больше выражать свои мысли. Они боялись, что все окажется в прессе», – сообщил Баббель немецким СМИ.

Ранее председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что клуб уволил 35-летнего специалиста, так как под его руководством команда перестала показывать зрелищный футбол.

Добавим, что новым тренером немецкого гранда стал экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.