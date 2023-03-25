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Рональдиньо надеется на возвращение Месси в «Барселону»

Аргентинец покинул команду летом 2020 года.
25 марта 2023 15:04
автор: Артур Гичунцев

Экс-полузащитник «Барселоны» Рональдиньо прокомментировал слухи о желании каталонцев вернуть форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я бы хотел видеть его счастливым, мне все равно, где он находится. После истории его игры в «Барселоне» было бы неплохо, если бы он смог завершить свою карьеру там», – сказал бразилец испанским СМИ.

Напомним, Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2005 года. Он покинул клуб, так как не смог продлить контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

источник: «Советский спорт»
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