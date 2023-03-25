«Алания» сыграла вничью с «Рубином» в матче 24-го тура Первой лиги

Футболисты владикавказской «Алании» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 24-го тура Первой лиги. Встреча в Грозном завершилась нулевой ничьей.

На 15-й минуте футболисты «Рубина» забили гол, но он был отменен из-за офсайда.

После 24 туров «Рубин» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого выхода в Российскую премьер-лигу. У «Алании» 41 очко и четвертое место, дающее право на стыковые игры за путевку в РПЛ. Столько же у «Енисея», но у красноярцев игра в запасе.

В 25-м туре 2 апреля «Рубин» примет «Велес», а «Алания» на выезде сыграет с «КАМАЗом».