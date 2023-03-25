Дмитрий Селюк: Геркус в «Локомотиве»? Это невозможно

По сообщениям некоторых инсайдеров, Илья Геркус встретился с председателем совета директоров «Локомотива» Юрием Нагорных на предмет возможного трудоустройства. Сообщается, что нынешний генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко вскоре покинет свой пост.

- Во-первых, не очень верю в такую встречу, - говорит футбольный агент Дмитрий Селюк. – Во-вторых, Нагорных только начал наводить порядок в клубе. Сделал несколько правильных ходов – пригласил Галактионова, Дзюбу и Пиняева. «Локомотив» начинает возрождаться, зачем наступать на те же грабли и приглашать Геркуса? Это невозможно.

Геркус в Торпедо» уже успел «успешно» поработать: привез каких-то сербов уровня третьей лиги. Команда явно вылетает из РПЛ.

Кто-то скажет, Геркус в «Локомотиве» чемпионский титул выигрывал. Это Юрий Палыч выигрывал, Геркус там совсем ни причем.