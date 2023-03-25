«Бавария поборется за победу в трех турнирах». Тухель о целях своей работы

«Бавария» будет бороться за победу в трех турнирах, в которых принимает участие, заявил новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

«Получить предложение от «Баварии» — это большая честь для меня. Эта команда одна из самых лучших в Европе, я очень жду возможности поработать с ней. Юлиан много сделал и дал хорошую стартовую позицию, чтобы бороться за победу во всех трех турнирах. Это риск, но нам нравится прессинг. Моя любовь к игре больше. Мы хотим бороться за победу во всех трех турнирах», - приводятся слова Тухеля на официальном сайте мюнхенского клуба.

В пятницу «Бавария» объявила о назначении Тухеля на пост тренера команды. Контракт 49-летнего специалиста рассчитан до июня 2025 года.