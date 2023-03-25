Дмитрий Селюк: «Торпедо», видимо, вылетит из РПЛ. Почему испанцу не поработать в первой лиге?

«Торпедо» близко к назначению 45-летнего испанца Пепа Клотета на должность главного тренера. Последним клубом Клотета была «Брешия» которую он возглавлял до февраля 2023 года. До этого он работал в «Бирмингеме» и СПАЛ.

- Зачем «Торпедо» испанец, команда явно вылетит из РПЛ. Испанец в первой лиге будет работать? – вопрос футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Одним из новых руководителей «Торпедо» стал человек, который стажировался в Испании, оброс знакомствами. Поэтому приглашение испанца вполне реально.

- На первую лигу?

- В Испании много хороших специалистов, ноунеймов. Абаскаль ведь тоже фактически был ноунеймом. Да, «Торпедо», скорее всего, вылетит. И почему испанцу не поработать в первой лиге? Например, во второй команде «Родины» работает испанец.

После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.