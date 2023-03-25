«Это будет главная игра немецкого футбола». Тухель об игре с дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал предстоящую игру 1 апреля – главной в немецком футболе.

«Не может быть более важной задачи, чем победа в матче с «Боруссией». Это главная игра в немецком футболе. Интерес к предстоящей игре подогревает и текущее положение команд в турнирной таблице. «Боруссия» находится в фантастической форме. Но мы примем вызов с предвкушением», — цитирует Тухеля пресс-служба «Баварии».

После 25 туров «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, набрав 53 очка, «Бавария» набрала 52 очка и занимает второе место. 1 апреля команды встретятся между собой в матче 26-го тура.