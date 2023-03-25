«Пари Нижний Новгород» разгромил «Химик», команду второй лиги, в товарищеском матче

Футболисты «Пари НН» победили дзержинский «Химик» в товарищеском матче, который проходил в формате «четыре тайма по 30 минут». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Вячеслав Кротов, Даниил Корнюшин, Владислав Яковлев, Илья Берковский и Эдгар Севикян.

После 20 туров «Пари НН» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химик» занимает седьмое место во Второй лиге в турнирной таблице группы 2Б.