ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Пари Нижний Новгород» разгромил «Химик», команду второй лиги, в товарищеском матче

Игра проходила в формате четыре тайма по 30 минут.
25 марта 2023 16:49
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Пари НН» победили дзержинский «Химик» в товарищеском матче, который проходил в формате «четыре тайма по 30 минут». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Вячеслав Кротов, Даниил Корнюшин, Владислав Яковлев, Илья Берковский и Эдгар Севикян.

После 20 туров «Пари НН» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химик» занимает седьмое место во Второй лиге в турнирной таблице группы 2Б.

источник: «Советский спорт»
«Пари Нижний Новгород» разгромил «Химик», команду второй лиги, в товарищеском матче
Игра проходила в формате четыре тайма по 30 минут.
25.03.2023 16:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Это будет главная игра немецкого футбола». Тухель об игре с дортмундской «Боруссии»
Команды занимают две первые строчки в турнирной таблице чемпионата.
25.03.2023 16:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Селюк: «Торпедо», видимо, вылетит из РПЛ. Почему испанцу не поработать в первой лиге?
«Торпедо» близко к назначению 45-летнего испанца Пепа Клотета на должность главного тренера.
25.03.2023 16:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Бавария поборется за победу в трех турнирах». Тухель о целях своей работы
Немецкий специалист сделал первые заявления на новом месте работы.
25.03.2023 16:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Селюк: Геркус в «Локомотиве»? Это невозможно
Нынешний генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко может вскоре покинуть свой пост.
25.03.2023 15:59
Футбол
автор: Юрий Волохов
Гарри Магуайр: Верю, что у сборной Англии есть игроки, способные выиграть Евро-2024
На последнем ЧЕ родоначальники футбола дошли до финала.
25.03.2023 15:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Алания» сыграла вничью с «Рубином» в матче 24-го тура Первой лиги
По ходу матча судьи отменили гол «Рубина», забитый из офсайда.
25.03.2023 15:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Рональдиньо надеется на возвращение Месси в «Барселону»
Аргентинец покинул команду летом 2020 года.
25.03.2023 15:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Альваро Мората может перейти в «Милан»
Ранее испанец выступал за «Ювентус».
25.03.2023 14:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-игрок «Баварии»: Нагельсмана уволили из-за отношений с журналисткой
Маркус Баббель выдвинул иную версию.
25.03.2023 14:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика