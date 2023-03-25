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«Команде по силам выйти в финал Лиги чемпионов». Капелло о перспективах «Наполи»

Бывший тренер сборной России прокомментировал шансы «Наполи».
25 марта 2023 17:32
автор: Александр Евграфов

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы «Наполи» в Лиге чемпионов. По мнению экс-наставника «Милана», с которым Капелло выиграл Лигу чемпионов, большой вклад в успех «Наполи» может внести связка Осимхен-Кварацхелия.

«Наполи» по силам выйти в финал Лиги чемпионов. У команды есть опытный тренер, игроки, они нашли тех, кого им не хватало. Осимхен и Кварацхелия вполне могут сделать разницу. У одного много качеств, другой отлично играет головой. «Наполи» побеждает не только в Италии, но и в Лиге чемпионов. Это очень хорошая команда», - цитирует Капелло испанские СМИ.

Неаполитанский клуб лидирует в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя «Лацио» на 19 очков. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Миланом».

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