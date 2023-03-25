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ЦСКА проиграл клубу медиалиги «2DROTS» в товарищеском матче

За армейцев сыграл Даниэл Карвалью.
25 марта 2023 18:08
автор: Александр Евграфов

Футболисты ЦСКА проиграли медийной команде «2DROTS» в товарищеском матче. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу медийной команды.

На 10-й минуте Владислав Ослоновский открыл счет в матче. На 64-й минуте Станислав Манаев удвоил преимущество «2DROTS». У армейцев отличился на 76-й минуте Фёдор Чалов.

На 80-й минуте на поле в составе армейцев вышел 40-летний Даниэл Карвальо, выигрывавший в составе ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.

После 20 туров ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, набрав 35 очков.

источник: «Советский спорт»
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