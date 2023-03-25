Андрей Чернышов: Владельцам «Торпедо» нужно внимательно посмотреть, на что тратятся их деньги

«Торпедо» близко к назначению 45-летнего испанца Пепа Клотета на должность главного тренера. Мы попросили прокомментировать эту новость, экс-тренера «Спартака» Андрея Чернышова.

- «Торпедо» на грани вылета, испанец будет работать в первой лиге?

- Странное решение, если действительно пригласят испанца. До конца чемпионата полтора месяца. Нашему тренеру потребуется полтора месяца, чтоб познакомиться с игроками. А сколько потребуется испанцу?

Вы правильно сказали, что «Торпедо» процентов на 90 вылетит из РПЛ. Пару дней назад была новость, что «Торпедо» подписало бразильца. Такой легионер явно обойдется клубу недешево.

В общем, менеджмент делает какие-то странные шаги в такой ситуации. Владельцам «Торпедо» нужно внимательно посмотреть, на что тратятся их деньги

Последним клубом Клотета была «Брешия», которую он возглавлял до февраля 2023 года. До этого испанец работал в «Бирмингеме» и СПАЛ.